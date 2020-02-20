نتنياهو يعلن عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن قرار ببناء وحدات جديدة في مستوطنة "هار حوماه" جنوب القدس الشرقية.

القدس – سبوتنيك. وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال جولة مع رئيس بلدية القدس، موشيه ليئون، في مدينة القدس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات نتنياهو، التي قال فيها: "هذه بشرى عظيمة، نحن نقوم بربط القدس، جميع أنحاء القدس الموحدة، القدس المبنية".

وأعلن نتنياهو عن "إقامة وحدات سكنية في حي (هار حوماه)، حيث ستقام 2200 وحدة جديدة"، وقال: "سيكون لدينا 12 ألف ساكن جديد، (هار حوماه) سيصبح عدد سكانها 50 ألف".

وأشار نتنياهو إلى أنه "هو من أسس هذا الحي عام 1997 عندما انتُخب لأول مرة رئيسا للحكومة".

ومن جانبه قال رئيس بلدية القدس، موشيه ليئون، إن "هذا اليوم يعتبر يومًا سعيدًا للقدس، داعيًا المستوطنين للمجيء والسكن في هذه الوحدات الجديدة".