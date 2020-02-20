25 مليونا يستخدمون الإنترنت... دراسة تكشف أكثر الكلمات بحثا في السعودية

وكشفت الدراسة زيادة عدد المشتركين في منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة، بنحو مليوني مشترك جديد خلال العام الماضي (2019)، بينما ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت بنسبة 15%، بحسب ما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.

ووصل عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية إلى 25 مليونا، بزيادة قدرها مليون مشترك في عام واحد.

وجاءت أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما وفقا للترتيب التالي "يوتيوب وواتسآب وفيسبوك وإنستغرام"، فيما جاءت منصة "تويتر" بالمركز الخامس وتلتها منصة "سناب شات".

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط وقت استخدام الإنترنت للفرد يوميًّا بالسعودية يبلغ 7 ساعات و46 دقيقة.

وبلغ عدد اشتراكات الهاتف المتنقل في المملكة 41 مليونا و300 ألف، بمعدل 123.6 اشتراك لكل 100 فرد من السكان، ووصلت نسبة مستخدمي الإنترنت إلى 93%، ومتوسط وقت استخدام الإنترنت 7 ساعات و46 دقيقة للفرد يوميًّا.

وقالت الشركة إن الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وصلت إلى 944 خدمة في 16 قطاعا مختلفا، وكانت أعلى الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الإلكترونية هي: وزارة التجارة والاستثمار ثم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

2 مليون مستخدم جديد لشبكات التواصل بالمملكة..

و 15% نمو مستخدمي الإنترنت..

تعرف على أبرز ملامح #الرقمنة_السعودية 2020.. — TREND (@Trend1DC) February 18, 2020

وجاء موقع البحث غوغل في المركز الأول في قائمة المواقع الأكثر زيارة، وتلاه يوتيوب ثم فيسبوك وتويتر، بينما تنوعت أكثر الكلمات بحثًا في المملكة بين البحث عن منصات للتواصل الاجتماعي أو مشاهدة الفيديوهات والمسلسلات، وكذلك البحث عن خدمات حكومية وخاصة أخبار الطقس، فيما جاءت كلمة «مسلسل» في صدارة الكلمات الأكثر بحثًا في يوتيوب وبعدها "أغاني".