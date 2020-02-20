كاتب سعودي: للمملكة كافة الصلاحيات في فعل ما تشاء لمواجهة التهديدات الإيرانية

قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي شاهر النهاري إن "السياسة تتسم بالتغيير وقد تدعو ترتيبات الطاقة في الأقليم ومشاكل الحدود الدول لتغيير سياساتها، لكن الموقف السعودي بشأن العلاقات مع إسرائيل ثابت ويرتبط بحقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد المحلل السياسي، في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن التوتر مع إيران "قد يكون مؤثرا باتجاه فتح باب الاتصالات مشيرا إلى أن تفاعلات السياسة قد تدفع الدول إلى تغيير مواقفها وتبني مواقف لا تتسق مع ما كانت تتبناه وللمملكة ودول الخليج كافة الصلاحيات في أن تفعل ما تشاء في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وحول ما إذا كانت محاولة إسرائيل التطبيع مع السودان طرقا للأبواب الخلفية للخليج قال الكاتب إن هذه ربما تكون نية إسرائيل أو الجانب الأمريكي.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة له على موقع "تويتر"، "هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل إلى السعودية، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات بخصوص قضايا الأمن الإقليمي، لا سيما ما يتعلق بإيران، وذلك بعدما اقتربت المنطقة المنتجة للنفط من حافة الحرب، بعدما قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني الشهر الماضي، وفقا لـ"رويترز".