الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تساهم في إعادة بناء أماكن العبادة بسوريا

أكد رئيس قسم العلاقات الخارجية في الكنيسة الأورثوذكسية الروسية المطران فولوكولامسكي إلاريون، تقديم مساعدات لإعادة بناء الكنائس والمساجد المدمرة في سوريا.

وقال المطران هيلاريون في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، إن الكنيسة الأرثوذكسية بالتعاون مع الحكومة الروسية، قدمت المساعدات الضرورية لإعادة بناء الكنائس المسيحية وأماكن العبادة للمسلمين على الأراضي السورية.

وأضاف أن الكنيسة الأورثوذكسية الروسية تشارك مع منذ عدة سنوات في ترميم الكنائس المدمرة بالتعاون مع بطريركية أنطاكية". "في عام 2013، تعرض على يد الإرهابيين دير القديس تيكلا الأرثوذكسي في

قرية معلولا لأضرار جسيمة. حاليًا، تم الانتهاء من أعمال الترميم تقريبًا في الدير، التي تم تنفيذها بدعم من بطريركية موسكو. لا تزال مساعدة الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية في ترميم المجمعات الكنسية المدمرة في مدينتي عربين والزبدان."

كما أكد المطران هيلاريون أن الحكومة الروسية مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، تقدمان مساعدة كاملة للمسيحيين السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم "في الوقت الحالي تهدف جهودنا لتسهيل عودة المسيحيين إلى سوريا، ولهذا نحن بحاجة لضمانات الاستقرار والأمن والواجبات الأساسية من قبل الدولة بالإضافة لتهيئة الظروف اللازمة للحياة الهادئة، كما يحتاج الناس إلى الإسكان والبنية التحتية الاجتماعية والمستشفيات والمدارس بالإضافة إلى أماكن الصلاة".