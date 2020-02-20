قطر تطلق تحذيرا هاما للمقيمين على أراضيها بشأن "كورونا"

أصدرت وزارة الصحة القطرية، أمس الأربعاء، تحذيرا هاما، بشأن فيروس "كورونا".

وفيما جددت الوزارة في مقطع مصور توعوي، بثته مؤسسة "حمد" الطبية عبر حسابها على "تويتر"، خلو قطر من فيروس كورونا، فقد أكدت أن الخطر داخلها متدن بالنسبة للمقيمين الذين لم يسافروا إلى جمهورية الصين الشعبية خلال 14 يوما الماضية، أما بالنسبة لأولئك الذين زاروا الصين في الأيام الـ14 الماضية يقع عليهم خطر متزايد، ويجب عليهم أن يكونوا على دراية بالأعراض الرئيسية للإصابة كالحمى، والسعال وصعوبة في التنفس.

وبين الفيديو التوعوي أن وزارة الصحة القطرية تقوم بالتعاون مع شركائها باتخاذ التدابير المناسبة لحماية السكان في دولة قطر، والتي تشمل إجراءات الفحص والرصد والمراقبة في مطار حمد الدولي للركاب القادمين من جميع دول العالم، وتخصيص عيادة خاصة لهذا الغرض في المطار.

تواصل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها في قطاع الرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان في دولة قطر من فيروس الكورونا (كوفيد-19).



لم يتم حتى الآن تشخيص أي حالة إصابة بهذا الفيروس في دولة قطر، وعلى الرغم من ذلك، فقد تمّ اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية pic.twitter.com/UGLR9zksJq — مؤسسة حمد الطبية (@HMC_Qatar) February 19, 2020

وأعلنت وزارة الصحة العامة، حالة من التأهب والمراقية المشددة على جميع مرافق الرعاية الصحية، لرصد أي حالة مشتبه بإصابتها بهذا المرض والإبلاغ الفوري عنها.

وأوصت وزارة الصحة العامة تجنب السفر إلى جمهورية الصين الشعبية، في الوقت الحالي، وعدم الاختلاط مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض التهاب الجهاز التنفسي.

وأعلنت قطر، مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بـ"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية".

ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أكدت من خلالها أنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بـ"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما، يعاني من عدة أمراض مزمنة.

وأوضحت الوزارة القطرية أن المريض دخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة، حسب البروتوكول الوطني القطري للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض.

وأكدت وزارة الصحة العامة القطرية عدم تشخيص أي حالة لعدوى فيروس "كورونا الجديد" في دولة قطر، حتى الآن.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، وأن عدد االمصابين وصل إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 ألف شخص بعد معالجتهم.