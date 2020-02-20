الصحة العراقية تقترح وقف حركة تنقل الأفراد مع إيران بسبب "كورونا"

اقترحت وزارة الصحة العراقية، على الحكومة، وقف حركة تنقل الأفراد مع إيران، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في إيران.

بغداد – سبوتنيك . وأعلنت الوزارة في بيان، اليوم الخميس "استنادًا لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، ارتأت خلية الأزمة الخاصة لوزارتنا ما يلي، منع كافة الوافدين من جمهورية إيران الإسلامية من دخول الأراضي العراقية من كافة المنافذ وإلى إشعار آخر، عدا الوفود الدبلوماسية حيث يخضعون للفحص الطبي".

وأضافت "يستثنى من المنع أعلاه العراقيين المتواجدين حاليًا في إيران، على أن يخضعوا لإجراءات وزارتنا والمتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يومًا".

وتابعت "منع كافة العراقيين من السفر إلى جمهورية إيران الإسلامية ولإشعار آخر عدا الوفود الدبلوماسية".

واختتمت وزارة الصحة العراقية "يخضع جميع العراقيين الوافدين خلال فترة الـ14 يومًا السابقة للمتابعة في أماكن سكنهم، من قبل فرق صحية تشكل لهذا الغرض".

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، وأن عدد االمصابين وصل إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 ألف شخص بعد معالجتهم.