السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ثلاثة قرارات جمهورية جديدة.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عدد اليوم، قرارات الرئيس السيسي، وهي القرار رقم 59 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 58.11 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية " قرية هو" مركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

وأشارت الجريدة إلى أن القرار الصادر يسمح باستخدام الأراضي في إقامة محطة محولات كهربائية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

كما أصدر السيسي، القرار رقم 60 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 14.88 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شرق النيل - الشيخ فضل - بني مزار بمحافظة المنيا لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.

وجاء القرار الثالث برقم 61 لسنة 2020، والخاص بإعادة تخصيص قطع أراض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظات أسوان وقنا وسوهاج والفيوم، لاستخدامها في إقامة مدارس تعليم أساسي وإعدادي وثانوي.