"شراكة وإقرار"... ماذا يعني إنشاء مكتب أممي لمكافحة الإرهاب في قطر؟

في ظل اتهامات عربية متكررة لها بدعم الإرهاب في المنطقة، وقّعت دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب؛ بهدف توفير إطار للتعاون لتعزيز دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والظروف ذات الصلة بهذه الظاهرة.

المكتب الذي تهدف الأمم المتحدة إلى تدشينه في قطر يهدف إلى مكافحة الإرهاب، في وقت باءت كل جهود المصالحة بين قطر و"دول المقاطعة" التي تتهم الدوحة بدعم الإرهابيين بالفشل، وعزا دبلوماسيون لـ "رويترز" الفشل الأخير إلى تمسك الرياض بأن تبدي قطر أولًا تغييرًا جوهريًا في مسلكها لاسيما في سياستها الخارجية التي أيدت فيها الدوحة أطرافًا مناوئة في عدة صراعات إقليمية، وهي فكرة مرفوضة منذ البداية بالنسبة لقطر.

وفي تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، قال السياسي الإماراتي البارز الدكتور عبدالخالق عبدالله إن "المقاطعة الخليجية لقطر مستمرة، والأزمة ما زالت قائمة، وليس هناك أي تقدم يذكر في طريق الحل".

وقال مراقبون قطريون إن اختيار الأمم المتحدة للدوحة لتدشين مكتب لمكافحة الإرهاب يؤكد الثقة الدولية في الحكومة القطرية وبرامجها في هذا الصدد، لاسيما وساطتها بين الولايات المتحدة وحركة طالبان المسلحة، مؤكدين أنه يدحض بالكلية أي اتهام للدولة بدعم الإرهاب.

مكتب دولي

وتنص المذكرة، التي تم توقيعها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على دخول مجلس الشورى القطري والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة، لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم.

وقّع المذكرة، رئيس مجلس الشورى القطري أحمد آل محمود، ووكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورنكوف، بحضور رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريلا بارون.

وأكد آل محمود على دور دولة قطر في مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن إنشاء المكتب في قطر "يأتي تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها دولة قطر لمكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه". فيما أعرب فورنكوف عن تقديره لرئيس المجلس القطري، لالتزامه الشخصي والقوي بتقوية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ويقوم المكتب بتقديم المساعدات الفنية والتدريب لبرلمانات العالم لبناء القدرات للبرلمانيين من أجل فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالإرهاب ومجابهتها.

كما يقوم بدعم تنفيذ المبادرات الرئيسية في إطار البرنامج المشترك للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، بشأن دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتعزيز التنفيذ المتوازن والمتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

دحض مزاعم

الدكتور جاسم بن ناصر آل ثاني، المحلل السياسي القطري، وعضو اللجنة الأوروبية للقانون الدولي، قال إن "المذكرة الموقعة مؤخرًا بين مجلس الشورى القطري والأمم المتحدة والتي سيتم بموجبها افتتاح مكتب لبرنامج مكافحة الإرهاب يعكس الثقة الأممية في الحكومة القطرية".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأمم المتحدة بهذه الخطوة تعلن اقتناعها وثقتها في برامج مكافحة الإرهاب القطرية، وقدرتها في المساهمة على الصعيد الإقليمي والعالمي في الحد من الإرهاب وتبعاته على الأمن والسلم الدولي".

وأكد أن "اختيار قطر كمقر دولي لمكافحة الإرهاب يعكس سجل الدولة في مكافحة الإرهاب، وينفي كل التهم التي وجهت إلى الدوحة فيما يتعلق بدعم الإرهاب، أو دعم أي جماعات مسلحة".

وسيط حيادي

وفي سياق متصل، قال عبد الله عبد العزيز الخاطر، المحلل القطري إن "تدشين مكتب أممي لمكافحة الإرهاب في قطر يعني شراكة بين الدوحة والأمم المتحدة وهي الجهة الأولى المعنية بمكافحة مظاهر العنف والإرهاب على المستوي الدولي".

وأضاف الخاطر في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "كون الأمم المتحدة تختار الدوحة في إقليم يعج بمظاهر العنف والتطرف والإرهاب، فهي بذلك تقر بأن قطر عنصر أساسي في استتاب الأمن والسلم الدوليين، وأن لها دورًا أساسيًا ومحورًا في السعي لذلك".

وأشار المحلل القطري إلى أن "الاختيار جاء كذلك بسبب حاجة الأمم المتحدة لجهود قطر في خضم وساطتها بين الولايات المتحدة وحركة طالبان المسلحة، وقدرة الدولة في السير على خط الحياد الإيجابي النشط وأعمالها الإنسانية والخيرية".

وأكد أن "الأمم المتحدة تعلم جيدًا أن قطر بإمكانها القيام بدور الوسيط النزيه، والذي يعطيها دورًا مهمًا وأساسيًا لتحقيق الأمن والسلم الدولي، كما ترى أن هذا الدور أساسي يمكنها من القيام بدورها المنوط به في المنطقة، كونها تملك مكتبًا في قطر".

اتهامات ومقاطعة

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية، عن وجود قناة تواصل بين الدوحة والرياض واتفاقهما على المبادىء الأساسية للحوار، وكذلك على وقف الهجمات الإعلامية المتبادلة.

وقبل يومين قال الوزير القطري، إن جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح وعُلقت مطلع يناير/ كانون الثاني وقطر غير مسؤولة عن ذلك.

والشهر الماضي قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير "إن قطر تدعم تمويل جماعات متطرفة مثل تنظيم حزب الله، وإن لدينا مشاكل مع قطر لأنها تتدخل في شؤوننا، وإن وسائل إعلامها هي منار لترويج خطاب الكراهية ".

وفي 5 يونيو/ حزيران من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي العربي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.