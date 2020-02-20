في طريقها إلى الرياض... "جيوش الجراد" تغزو السعودية وتثير الرعب (فيديو وصور)

غزت أسراب الجراد المنطقة الشرقية وتحديدا مدينتي الدمام والخبر، واستقرت في المزارع لعدة ساعات نتيجة تأثير الرياح الجنوبية، وجفاف مناطق التكاثر الاعتيادية للجراد مما تسبب في عدم استقرار في حركة واتجاه الأسراب، بحسب صحيفة "تواصل" السعودية.
وأشار مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، إلى رصد وجود تكاثر للجراد الصحراوي في الربع الخالي، بسبب إعصار "ساجار"، وتتجه الأسراب إلى العاصمة الرياض بحسب "تواصل".
وأضاف المركز في بيان له نشره على موقعه الإلكتروني، أنه بحكم الظروف الحالية غير الملائمة لبقاء الجراد الصحراوي في الربع الخالي، فقد أجبرته تلك الظروف على الهجرة باتجاه الرياح، حتى يجد غطاء نباتيا جيدا.
#عاجل
بالفيديو | أسراب #الجراد تهاجم #الدمام و #الخبر الان بأعداد هائلة
تابعونا لنكون معكم في كُل مكان @ArabiaWeatherSA pic.twitter.com/hRDCkImLaz
— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 20, 2020
وتوقع المركز مشاهدة مزيد من الأسراب في غرب الأحساء بالمنطقة الشرقية وجنوب الرياض في المشاريع الزراعية، أو ربما تمكث على الأشجار البرية المعمرة والنخيل والأشجار الأخرى، مع احتمال مشاهدتها في المناطق السكنية.
#الدمام_الان / #الجراد
مشهد جديد لأسراب الجراد في #الدمام قبل قليل
تابعونا لنكون معكم في نقل مباشر آخر المستجدات@ArabiaWeatherSA#الخميس_الونيس pic.twitter.com/QvFcHWQOnl
— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 20, 2020
وصرح الدكتور عبدالله أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن الوزارة أنجزت أعمالها الميدانية ضد تكاثر الجراد الصحراوي بالموسمين الشتوي والربيعي، حيث كافحت 17000 هكتار، معلنة انتهاء أعمال المكافحة والتطهير بنهاية شهر فبراير الحالي في عدة مناطق، بحسب موقع قناة "العربية" السعودية.
How I can leave my office now 🤢😷 #الجراد pic.twitter.com/1OIhUOvzcm
— Röfyÿ äłįbrähïm 🧚🏻♀️✨ Phoenix (@ASIFofa) February 20, 2020
وأضاف أبا الخيل "انتهت أعمال المكافحة والتطهير بنهاية شهر فبراير الحالي في الليث والقنفذة بمكة المكرمة، وساحل عسير وقلوه والمخواه بمنطقة الباحة، ومحافظات بيش والدرب والشقيق بمنطقة جازان".
#الجراد وصل حسانا الجراد الله يستر pic.twitter.com/Bh63bRKd1T
— شيخه العصيمي🦌 (@i_shy99) February 18, 2020
وأوضح أن "وزارة البيئة ركزت جهودها عبر أعمال المكافحة ضد تكاثر الجراد الصحراوي للحد من تشكل الأسراب والمجموعات من داخل السعودية، وذلك لتقليل مستوى الخطر القائم من آفة الجراد الصحراوي بجميع الدول المجاورة، والمعنية بالتكاثر ولم تسمح بتشكل الأسراب والمجموعات محلياً لتنتقل نحو وسط وشمال السعودية".
📰🔴تنبيهات من وزراة البيئة على التبليغ عن مكان الجراد والتحذير من أكله⬇️ #الجراد #وزارة_البيئة #الشرقية pic.twitter.com/ykcKBkGiew
— تويتر الشرقيه (@sharqeyah) February 20, 2020
وأشار المتحدث باسم وزارة البيئة إلى أن "حالة الجراد الصحراوي تأثرت بمتغيرات مستمرة جراء الغزو العنيف من الأسراب القادمة من اليمن وعمان المتأثرة بدورها بالأسراب القادمة من الحدود ما بين الهند وباكستان، وقد شهدت السعودية غزوا مستمرا من الأسراب ذات الكثافات العالية من الناحية الجنوبية العابرة لمنطقتي عسير ونجران، والمتوغلة نحو وسط وشمال السعودية، من ديسمبر الماضي حتى منتصف فبراير الحالي".
#عاجل
أعداد هائلة من #الجراد تجتاح #الدمام و #الخبر الان .. شاهد الفيديو
تابعونا لنكون معكم في كُل مكان @ArabiaWeatherSA #الخميس_الونيس pic.twitter.com/tzaN5bAxW0
— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 20, 2020
وتابع أنه "نظرا لظروف الجراد الصحراوي باليمن، وكثافتها، من المتوقع حدوث المزيد من الغزو خلال الأيام والأسابيع القادمة.
وقال:
"مع هطول الأمطار الربيعية المتوقعة خلال مطلع مارس القادم في وسط وشمال المملكة والمصاحبة لبداية الاعتدال في درجات الحرارة سوف تبدأ الأسراب في النضج والتزاوج كبداية للتكاثر الربيعي".
وأكد أنه "من المتوقع أن يكون وضع البيض من نهاية الأسبوع الأول من مارس ويبدأ الفقس نهاية ذات الشهر ويشاهد الدبا مطلع إبريل القادم كفرصة لحدوث جيل واحد من التكاثر وبعد ذلك تبدأ الهجرة نحو مواسم التكاثر الصيفي بالدول المجاورة".
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