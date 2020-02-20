النواب الليبيون ينتخبون حمودة أحمد سيالة رئيسا لمجلس النواب في طرابلس

انتخب مجلس النواب في العاصمة الليبية طرابلس، الموازي لمجلس نواب طبرق، حمودة أحمد سيالة رئيسا للمجلس ونائبين له، اليوم الخميس.

ووفقاً لجلسة مباشرة لمجلس النواب نقلت على الهواء مباشرة، اليوم الخميس "اختار أعضاء مجلس النواب الليبي بطرابلس خلال عملية تصويت حمودة أحمد سيالة رئيسا لمجلس النواب وجلال الشويهدي نائبا أول لرئيس مجلس النواب بطرابلس ومحمد آدم لينو نائبا ثانيا له".

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• انتخاب حمودة أحمد سيالة رئيسا لمجلس النواب بطرابلس.

• انتخاب عضو المجلس جلال الشويهدي نائبا أولا لرئيس مجلس النواب بطرابلس.

• انتخاب محمد آدم لينو نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب… https://t.co/JorjNkhEmU — MisrataTVقناةمصراتة (@misrata_tv) February 20, 2020

يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال 8 أشهر التي ينتخب فيها النواب في طرابلس خلال جلساتهم هيئة رئاسة جديدة.

يشار إلى أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب قد أعلنوا انشقاقهم عن مجلس النواب في طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح، وقاموا بتشكيل مجلس جديد موازي له في العاصمة طرابلس العام الماضي.

وانتخب النائب بالبرلمان الليبي في طرابلس الصادق الكحيلي، في 5 مايو/ أيار عام 2019 أكبرهم سناً، بتصويت 42 نائبا حضروا الجلسة التي عقدها برئاسته للنواب الرافضين لعمليات الجيش الوطني الليبي ضد قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مشيرا إلى أن عقد الجلسة كان واجبا كمسعى لوقف الحرب.