حريق في دبي والسلطات تخمد النيران... فيديو

تمكنت السلطات في إمارة دبي الخليجية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في أحد الأبراج.

وتعاملت فرق الدفاع المدني مع الحريق، الذي اندلع في الواجهة الخارجية لبرج "دجى"، المطل على شارع الشيخ زايد في دبي.

وأخلت الفرق المختصة البرج من جميع ساكنيه، كإجراء وقائي، ولم ترد تقارير عن تسجيل أي إصابات جراء الحادث، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل مع حريق اندلع في الواجهة الخارجية لـ "برج دجى" على شارع الشيخ زايد، وقامت الفرق المختصة باخلاء البرج من جميع قاطنيه كإجراء وقائي. ولم ترد أي تقارير عن تسجيل أي إصابات جراء الحادث. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 20, 2020

يشار إلى أن ​حريقا اندلع في سفينة قبالة ساحل دبي بالقرب من فندق برج العرب الفخم، في شهر يناير/ كانون الثاني، ولكنه تلاشى.

وقال شاهدان لـ "رويترز" إنه كان بالإمكان رؤية عمود من الدخان الأسود الكثيف يبدو أنه يتصاعد من سفينة أو قارب من الشاطئ بالقرب من فندق برج العرب الفخم، ولم يتضح حجم السفينة.