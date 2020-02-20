الكرملين: بوتين وميركل وماكرون يعربون عن اهتمامهم في تسوية الوضع في إدلب

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال اتصال هاتفي مع ميركل وماكرون على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتحييد التهديد الإرهابي في سوريا

وجاء في بيان الكرملين"أكد الرئيس فلاديمير بوتين على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتحييد التهديد الإرهابي مع احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية للجمهورية العربية السورية".

وأضاف البيان"يتم إيلاء اهتمام خاص لحل الأزمة السورية في سياق الوضع المتفاقم بشدة في إدلب نتيجة للأعمال العدوانية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة ضد قوات الحكومة السورية والمدنيين. وتم التأكيد على أهمية منع العواقب الإنسانية السلبية على السكان المدنيين".

كما أشار بيان الكرملين إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربا عن استعدادهما لتقديم المساعدة من أجل تخفيف التوتر شمال غربي سوريا.

يتبع...