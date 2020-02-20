الخطوط الجوية الكويتية تعلق جميع رحلاتها إلى إيران

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، أنها علقت جميع رحلاتها إلى إيران ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر.

وقالت الشركة على حسابها بـ"تويتر"، "بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا".

تعلن الخطوط الجوية الكويتية بأنه وبتعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني فقد تقرر توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى جمهورية إيران الإسلامية اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بمرض الكورونا -١ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) February 20, 2020

يأتي ذلك بعدما علقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى إيران في وقت سابق اليوم.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن "ايرانيين اثنين ثبتت إصابتهما بالفيروس أمس الأربعاء توفيا بمشكلات في الجهاز التنفسي، مضيفة أنها اكتشفت 3 حالات أخرى اليوم الخميس ليصل العدد الإجمالي للإصابات في إيران إلى خمسة".

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، وأن عدد االمصابين وصل إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 ألف شخص بعد معالجتهم.