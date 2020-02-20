الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مركبة فلسطينية ويصيب السائق ويعتقل 4 برفقته شرق رام الله

أطلق الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس النار على مركبة فلسطينية قرب حاجز بيت أيل شرق رام الله ما أدى لإصابة السائق واعتقال أربعة ركاب.

رام الله - سبوتنيك. وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك": "اطلقت القوات الإسرائيلية مساء اليوم النار على مركبة فلسطينية ما أدى لتوقفها بعد إصابة السائق الذي جرى نقله بمركبة إسعاف واعتقال أربعة كانوا في ذات المركبة".

وأضاف: "اغلقت القوات الاسرائيلية حاجز بيت أيل الرابط بين شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية".

وتابع: "دفع الجيش الإسرائيلي بالمزيد من قواته إلى موقع الحدث ومنع المركبات من العبور".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية إن القوات الإسرائلية أطلقت النار على فلسطيني بعد الاشتباه بمحاولته القيام بعملية دهس مساء يوم الخميس.

وقالت شبكة "عروتس شيفع" الإسرائلية، إن جنودا من كتيبة المشاة "نتزه يهودا" أطلقوا النار على السائق وأصابوه.

وقالت القناة "13" العبرية" أن الفلسطيني أصيب وهو داخل سيارته، ومن ثم تم اعتقاله ونقله إلى القدس، مشيرة أنه لم تسجل إصابات بين الجنود الإسرائليين.