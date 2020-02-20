الكويت توقف نقل الأفراد من وإلى إيران بسبب "كورونا"

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، إيقاف عمليات نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر وذلك بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا في إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) عن بيان مؤسسة الموانئ الكويتية أن قرار الإيقاف جاء بغية "تحاشي أي احتمالية لانتقال المرض بين الركاب".

كما علقت الخطوط الجوية الكويتية تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، أوصت وزارة الصحة الكويتية بـ"عدم السفر إلى مدينة قم الإيرانية جنوب العاصمة طهران في الوقت الحالي بعد ظهور إصابات بكورونا وتسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة به".

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، اليوم الخميس، إصابة ثلاثة إيرانيين بفيروس كورونا الجديد، اثنين منهم يقيمون في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران، والثالث في مدينة أراك.

يأتي ذلك، عقب وفاة مصابين اثنين بفيروس "كورونا" أمس الأربعاء، في مدينة قم، وإعلان تعطيل المدارس والجامعات في المدينة المذكورة تحسبا من انتشار الفيروس.