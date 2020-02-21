لبنان يبدأ بحفر أول بئر نفطية الخميس المقبل

كشف وزير ​الزراعة​ والثقافة اللبناني، ​عباس مرتضى، أن لبنان سيبدأ بحفر أول بئر نفطية اعتبارا من الخميس المقبل، حيث يجري العمل في الوقت ذاته على إنجاز الترخيص من الوزارات الأخرى ليتم كل شي وفق القوانين اللبنانية.

ونقل موقع "النشرة" اللبناني تصريحات الوزير مرتضى الذي قال إنه جرى البحث في موضوع حفر البئر الأولى لاستخراج ​النفط​ من البحر(البلوك 4)، وتبين أن بدء العمل يحتاج إلى ترخيص من ​وزارة البيئة​ لتحديد معايير بيئية لمنع ​التلوث​، وهذا الترخيص يستغرق إعداده بين شهر و90 يوما.

وأضاف قائلا: "لكن بما أن ​سفينة​ الحفر جاهزة فلا يمكن تأخيرها لأنها إذا غادرت ​لبنان​ قد لا تعود قبل سنة، لذلك ومنعاً للتأخير وهدر الوقت أخذ ​مجلس الوزراء​ على عاتقه البدء بالحفر اعتباراً من الخميس المقبل على الأرجح، ويجري العمل في الوقت ذاته على إنجاز الترخيص بالسرعة الممكنة".

وكانت وزيرة الطاقة اللبنانية السابقة ندى بستاني خوري قد أعلنت عن تسلم أول ترخيص لتجمع شركات "توتال" و"إيني" و"نوفاتيك" للتنقيب عن النقط والغاز في البلوك رقم 4.