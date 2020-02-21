حفتر: حكومة الوفاق علقت المشاركة بجنيف لأن السراج يتلقى الأوامر من أنقرة والدوحة

اعتبر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر أن تعليق حكومة الوفاق المشاركة في محادثات جنيف برعاية الأمم المتحدة يأتي لعدم امتلاك الحكومة للقرار الشخصي وانسياقها "للأوامر من أنقرة والدوحة".

وقال حفتر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "حكومة السراج حكومة لا تملك قرارها فهي حكومة مرتهنة داخليا للميليشيات والمجموعات الإرهابية وخارجيا لتركيا وقطر"، مضيفا أن "السراج يتلقى الأوامر من أنقرة والدوحة ولا يملك من أمره شيئاً، والدليل تصريحات أردوغان التي أكد فيها على ضرورة انسحاب الوفاق من محادثات جنيف".

وتابع حفتر ردا على سؤال حول مصير المحادثات السياسية المقررة في 26 فبراير/شباط في ظل وقف حكومة الوفاق مشاركتها في اللجنة العسكرية: "المحادثات السياسية كأحد مسارات جنيف يخضع تحديد توقيته لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونحن منفتحون ونتعاطى بإيجابية مع كل المسارات التي يمكن أن تحقق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا وندعم بعثة الأمم المتحدة ود. غسان سلامة للنجاح في هذه المهمة".

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، يوم أمس الجمعة، استئناف المباحثات غير المباشرة التي تجري في جنيف بإشراف المنظمة الدولية الهادفة لوقف إطلاق النار.

كما أكد رئيس حكومة الوفاق اليبية، فايز السراج، يوم الأربعاء الماضي، تعليق جميع المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

وشدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في البيان، على أنه ما من معنى لأي مفاوضات دون وقف نار دائم يشمل عودة النازحين، وضمان أمن العاصمة والمدن الأخرى من أي تهديد.