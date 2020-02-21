بعد إغلاق المنافذ الحدودية... مسؤول إيراني يؤكد استمرار الأنشطة التجارية مع العراق عبر منفذين

قال حاكم مدينة قصر شيرين غربي إيران علي تاتار، إن الأنشطة التجارية بما في ذلك استيراد وتصدير البضائع مع العراق، مستمرة عبر منفذي المنذرية ومندلي.

وأكد تاتار لوكالة "إرنا" توقف عبور المسافرين، حتى نشر فريق طبي كامل لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار تاتار إلى أن نحو ألفي شاحنة محملة بالبضائع تعبر المنفذين الحدوديين إلى العراق يوميا لتصدير البضائع.

وكانت وزارة النقل العراقية، قد أعلنت، مساء اليوم الخميس، تعليق جميع رحلاتها إلى إيران، ضمن إجراءات تتخذها بغداد على خلفية تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" الجديد في عدة مناطق بإيران.

ونقلت صحيفة "بغداد اليوم"، عن وزارة النقل العراقية قولها إنه بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، قررنا تعليق كافة رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران.

كما أصدر وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسري، قرارا بوقف قراره السابق بشأن منح التأشيرة السياحية للقادمين من إيران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد اقترحت على الحكومة، وقف حركة تنقل الأفراد مع إيران، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في إيران.