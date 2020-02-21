أنباء عن عملية طعن في مدينة القدس

وقالت القناة العبرية الـ"13"، اليوم الجمعة، إن شابة فلسطينية حاولت طعن إسرائيليين بواسطة "سكين" صغيرة في حي "أرمون هنتسيف" في مدينة القدس المحتلة، قبل أن يتمكن مستوطنون من السيطرة عليها.
ניסיון הדקירה בארמון הנציב: אזרחים במקום השתלטו על המחבלת @SuleimanMas1 pic.twitter.com/xQd8jgSnbw— כאן חדשות (@kann_news) February 21, 2020
وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية نجحت في إلقاء القبض على شابة فلسطينية بعدما حاولت طعن إسرائيليين في مدينة القدس، دون وقوع إصابات تذكر.
ניסיון הפיגוע בירושלים: אזרח שהבחין במתרחש, יחד עם שוטרים שהגיעו למקום, הצליח להשתלט על הפלסטינית שניסתה לדקור עובר אורח - ולעצור אותה @Yossi_eli— חדשות 13 (@newsisrael13) February 21, 2020
(צילום: שלמה מור) pic.twitter.com/XqCG8M5DZX
وأوضحت القناة العبرية الـ"12" أن مواطنين إسرائيليين تمكنوا من إلقاء القبض على الشابة الفلسطينية، بمساعدة من قوات الشرطة الإسرائيلية التي كانت منتشرة في المكان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)