أنباء عن عملية طعن في مدينة القدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، شابة فلسطينية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس المحتلة.

وقالت القناة العبرية الـ"13"، اليوم الجمعة، إن شابة فلسطينية حاولت طعن إسرائيليين بواسطة "سكين" صغيرة في حي "أرمون هنتسيف" في مدينة القدس المحتلة، قبل أن يتمكن مستوطنون من السيطرة عليها.

ניסיון הדקירה בארמון הנציב: אזרחים במקום השתלטו על המחבלת @SuleimanMas1 pic.twitter.com/xQd8jgSnbw — כאן חדשות (@kann_news) February 21, 2020

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية نجحت في إلقاء القبض على شابة فلسطينية بعدما حاولت طعن إسرائيليين في مدينة القدس، دون وقوع إصابات تذكر.

ניסיון הפיגוע בירושלים: אזרח שהבחין במתרחש, יחד עם שוטרים שהגיעו למקום, הצליח להשתלט על הפלסטינית שניסתה לדקור עובר אורח - ולעצור אותה @Yossi_eli



(צילום: שלמה מור) pic.twitter.com/XqCG8M5DZX — חדשות 13 (@newsisrael13) February 21, 2020

وأوضحت القناة العبرية الـ"12" أن مواطنين إسرائيليين تمكنوا من إلقاء القبض على الشابة الفلسطينية، بمساعدة من قوات الشرطة الإسرائيلية التي كانت منتشرة في المكان.