مصر... حقيقة إلغاء دعم الصحة بداية من الطفل الثالث

كشف مجلس الوزراء المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء الدعم الصحي بداية من الطفل الثالث للأسرة.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عبر الحساب الرسمي بموقع "فيسبوك"، تلك الأنباء تماما.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدته أنه لا صحة لحرمان الطفل الثالث للأسرة من الدعم على الخدمات الصحية

وأوضحت وزارة الصحة أنه لا مساس بدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، باعتبارها حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.

وشددت الوزارة على إطلاق الدولة لنظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره نظاما تكافليا يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

وأشارت إلى أنه "في إطار حرص الدولة على صحة المواطن وتقديم خدمة صحية متميزة، فقد تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 168 ألفا و503 مواطنين من خلال 128 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي، وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وقد تم تنفيذ تلك القوافل بمشاركة 1138عيادة، حيث تم إجراء 24 ألفاً و788 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 34 ألفاً و267 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل2401 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي".

وناشدت وزارة الصحة المصرية وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.