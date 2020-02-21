الطيران المدني اللبناني: لا إصابات بكورونا على متن الطائرة الإيرانية

أكدت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي إصابات بفيروس كورونا على متن الطائرة الإيرانية التي وصلت إلى لبنان.

وأصدرت المديرية العامة للطيران المدني بيانا أشارت فيه إلى أنه "عند وصول الطائرة الإيرانية Mahen - Air رقم الرحلة W5115 إلى المطار، الآتية من إيران، قامت المراجع المختصة من قبل وزارة الأشغال العامة في المطار، بالتنسيق مع المراجع المختصة في وزارة الصحة وبمؤازرة من الصليب الأحمر اللبناني والفريق الطبي والأجهزة الأمنية في مطار رفيق الحريري كتدابير احترازية بتطبيق إجراءات وقائية بالكشف على ركاب الطائرة المذكورة فردا فردا قبل نزولهم إلى المطار من قبل المراجع المختصة في وزارة الصحة والمطار، حيث لم يتبين وجود اي إصابة على متن الطائرة الآتية إلى لبنان".

وأضاف البيان: " كذلك لم تسجل أي حالة كورونا في لبنان حتى اليوم، استنادا إلى وزارة الصحة اللبنانية، وقد تم رصد حالة لديها عوارض إنفلونزا عادية فتم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري كإجراءات احترازية مع الإشارة إلى متابعتها من قبل وزارة الصحة اللبنانية".

وتمنت إدارة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي من وسائل الإعلام اللبنانية توخي الدقة والحذر في نشر أي معلومة ومراجعة السلطات المختصة في المطار ووزارة الصحة العامة.