وزير الخارجية السعودي يعلق على "هجمات منتصف الليل" الصاروخية الحوثية

اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، في الساعات الماضية، دليلا على عدم الجدية في حل الأزمة اليمنية.

وقال الوزير في تصريحات نقلها موقع قناة "العربية" السعودية، إن الدور الإيراني واضح في زعزعة الأمن في المنطقة.

وزير الخارجية السعودي: الدور الإيراني واضح في زعزعة الأمن في المنطقة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 21, 2020

وكان المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أعلن أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ أطلقتها جماعة "أنصار الله" عند الساعة 12:30، بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وزير الخارجية السعودي: الهجمات الحوثية تدل على عدم الجدية في حل الأزمة اليمنية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 21, 2020

وإذ لم يوضح المالكي عدد الصواريخ التي أطلقت ولا المدن التي استهدفتها، شدد على أن "هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

وذكر متحدث التحالف في اليمن أن "العاصمة اليمنية صنعاء، أصبحت مكانا لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل الحوثيين تجاه أراضي المملكة".

وفي آذار/مارس 2015، تدخّل التحالف في النزاع الدائر في اليمن لدعم الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي وحكومته، بعد أشهر من سيطرة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء.

وكانت "أنصار الله" عرضت قبل أشهر التوقف عن شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية، إذا فعل التحالف بقيادة الرياض والمدعوم من الغرب الشيء نفسه كخطوة نحو ما وصفه زعيم الجماعة "بالمصالحة الوطنية الشاملة".

وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع محطة "سي.بي.إس" التلفزيونية إن "اقتراح الحوثيين يمثل خطوة إيجابية نحو حوار سياسي أكثر جدية، مضيفا أن السعودية منفتحة على كل المبادرات من أجل حل سياسي في اليمن.