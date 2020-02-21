مسعود البارزاني: كركوك تحت احتلال الحشد الشعبي بسبب خيانة كردية

اتهم رئيس إقليم كردستان السابق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، الحشد الشعبي بالتحكم بمدينة كركوك العراقية ووضعها تحت "الاحتلال العسكري"، لافتًا إلى "خيانة جهة كردية داخلية لأبناء قوميتها".

وقال البارزاني في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت" عربية: "وسط اضطرابات المدن العراقية، يخيم الهدوء على أربيل ويتباهى الأكراد بالمشاريع المستمرة، وعرضنا على بغداد أن تكون تجربة الإقليم تحت تصرفها لتستفيد منها في بقية مناطق العراق".

وأضاف أن كركوك كانت دومًا نموذجًا للتعايش القومي والديني والمذهبي، وكان هناك اتفاق على حل قضيتها وباقي المناطق المتنازع عليها مثل خناقين وسنجار عبر استفتاء يقرر فيه السكان مصيرهم.

وأدرف: "أما الآن، فكركوك تحت الاحتلال العسكري ويسيطر عليها الحشد الشعبي، وهناك اضطهاد للكرد، ولا يمكن القبول بذلك".

وادعى البارزاني وجود جهة داخلية كردية وصفها بـ"الأذلاء للحشد" تخون أبناء قوميتها وكانت سببًا في دخول الحشد إلى كركوك.