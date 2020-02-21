الكويت تعلن العثور على جثة الصياد المصري المختفي في مياه الخليج

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، العثور على جثة الصياد المصري الذي اختفى منذ حوالي 10 أيام في مياه الخليج.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن رئيس البعثة القنصلية المصرية لدى البلاد، السفير هشام عسران، قوله إنه تم العثور على جثمان الشاب المصري أحمد الخواجة، بعد نحو 10 أيام من البحث عنه في مياه الخليج.

الأجهزة المختصة تنتشل جثة الصياد المصري الغريق احمد الخواجة والذي فُقد منذ 12 يومًا خارج النقعة بجانب مركز سلطان على المسنة، حيث قام أحد المراكب المتواجدة في النقعة بإبلاغ السلطات ظهر اليوم



-الصياد الغريق كان بين جثته وبين البر 500 متر فقط لا أكثر. pic.twitter.com/hUEgy13NPV — ناس نيوز (@NASnewss) February 20, 2020

وأشار عسران بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات الكويتية للعثور على جثمان الفقيد، مشيرا إلى أنه تم التحقق من قبل الطب الشرعي مساء أمس، بأن الجثمان هو جثمان الخواجة.

وأوضح السفير عسران أنه فور انتهاء السلطات الكويتية من إجراءاتها الرسمية سيتم نقل الجثمان إلى مصر لدفنه بمقابر أسرته، حسب طلبهم.

يشار إلى الأجهزة المختصة انتشلت جثة الصياد المصري خارج نقعة الشملان، حيث رصدت أحد المراكب الموجودة في النقعة وجود الجثة على بعد 500 متر من البر، لتبلغ السلطات بالواقعة.

وكان الخواجة وصياد آخر قد انقلب بهما زورق صيد قبل نحو 10 أيام، وتم إنقاذ الشخص الآخر، ولم تسفر عمليات البحث عن العثور على الجثة حتى يوم أمس.

من جهتها قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء، في بيان صحفي، إن بلاغا ورد من غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود جثة تطفو بالقرب من سوق شرق، وعلى أثره تم تحريك فرقة الإطفاء والإنقاذ من مركز الشويخ للإطفاء البحري والتي قام رجالها بانتشال الجثة وتسليمها الى الجهات المختصة.