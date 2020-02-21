أردوغان في اتصال مع ماكرون وميركل يؤكد ضرورة وقف "عدوان النظام" السوري

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع كل من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ضرورة وقف ما أسماه عدوان "النظام السوري" في إدلب.

وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول" فقد أجرى الرئيس التركي اتصالا هاتفيا مشتركا، اليوم الجمعة، مع ماكرون وميركل، أكد فيه ضرورة "إيقاف عدوان النظام السوري وداعميه في إدلب".

وقدم أردوغان التعازي للشعب الألماني بضحايا الهجوم الإرهابي في ألمانيا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

من جهته أعلن الكرملين أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال اتصال هاتفي مع ميركل وماكرون على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتحييد التهديد الإرهابي في سوريا.

وجاء في بيان الكرملين "أكد الرئيس فلاديمير بوتين على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتحييد التهديد الإرهابي مع احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية للجمهورية العربية السورية".

وأشار بيان الكرملين إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أعربا عن استعدادهما لتقديم المساعدة من أجل تخفيف التوتر شمال غربي سوريا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في رد على تصريحات الخبراء بشأن وجود احتمال حدوث اشتباك بين روسيا وتركيا في إدلب: "الوضع في إدلب مقلق للغاية حقا. إنه يسبب قلقا عميقا. هذا الموقف هو دائما موضوع نقاش بين الجانبين الروسي والتركي. لا نريد التحدث عن أسوأ السيناريوهات".

وأعرب أردوغان، قبل أيام، عن عدم رضاء بلاده بالمحادثات التي جرت مع روسيا بشأن إدلب السورية، محذرا من استعداد أنقرة لبدء عملية عسكرية في محافظة إدلب.