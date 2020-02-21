الاشتباه في أول حالة إصابة بفيروس كورونا في لبنان لسيدة قادمة من إيران

قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إن هناك اشتباها في أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في لبنان.

موسكو- سبوتنيك . صرح مصدر بمطار رفيق الحريري الدولي، بأن الحالة التي يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد، هي لسيدة لبنانية قادمة من إيران، وأنه تم حجزها بالحجر الصحي بمستشفى الحريري الحكومي.

كان المصدر قد أكد لوكالة "سبوتنيك"، ظهر اليوم، الجمعة، أن راكبة مصابة بأعراض الأنفلونزا قد وصلت صباح اليوم على متن طائرة إيرانية.

ويذكر أن مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب، كان قد أعلن، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء إيران إلى 18 شخصاً، ووفاة أربعة منهم.

وعلى جانب آخر أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 75 ألف و465 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 54 ألف 965 مريضا، من بينهم (11 ألف و633 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2236 شخصا بالفيروس، وغادر المستشفيات 18 ألف و264 شخصا بعد شفائهم".

وأشار البيان إلى أنه خلال الـ24 الساعة الأخيرة تم اكتشاف 889 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد، وتم إخراج 2109 شخصا من المستشفيات، وتوفي 118 (115 منهم في مقاطعة هوبى).

يتبع...