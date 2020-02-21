وزير الصحة اللبناني يعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد

أعلن وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، اليوم الجمعة، عن أول إصابة لمواطنة لبنانية بفيروس كورونا، مضيفا أنه تم الحجز عليها في مستشفى رفيق الحريري الدولي ببيروت.

وأكد حسن، في مؤتمر صحافي، "إيجابية الفحص للمريضة البالغة من العمر 45 عاما القادمة من إيران"، مضيفا "هي بحالة جيدة ولا تعاني من تداعيات خطرة، وليس هناك أي حالة أخرى مثبتة حتى تاريخه بكورونا، ونشتبه بحالتنين ونقوم بالاجراءات حسب توصية منظمة الصحة العالمية".

وأشار وزير الصحة إلى أن كل الاجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع جميع المرجعيات المختصة كافية، مؤكدا أن الإجراءات في مطار رفيق الحريري الدولي اجراءات جادة.

ولفت إلى أن الوزارة ستتابع جميع الوافدين إلى لبنان في الـ10 أيام الأخيرة، للتأكد من عدم إصاباتهم بالفيروس.

هذا وأعلن المدير العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن ​الصليب الاحمر اللبناني حاضر لأي عملية اسعاف أو إنقاذ ويعمل بآلية واضحة، وعلى الناس التعاون والإبلاغ عن أي حالة يشتبه بها وعدم الهلع، مؤكداً أن الصليب الأحمر اللبناني على جهوزية تامة لمتابعة ومكافحة أي فيروس.