مصر للطيران تتسلم طائرتين جديدتين من "إيرباص"

تسلمت شركة مصر للطيران، صباح اليوم الجمعة، تاسع طائراتها من طراز إيرباص "A220-300"، وتتسلم مساء اليوم ثالث الطائرات من طراز إيرباص "A320Neo".

ووصلت الطائرة الجديدة من طراز إيرباص "A220-300" بحروف تسجيل Su-GFF، قادمةً من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا، من إجمالي 12 طائرة تم التعاقد عليها من نفس الطراز، لتنضم إلى أسطول مصر للطيران هذا العام، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وتتيح الطائرة الجديدة، التي تتسع لـ140 راكبا، تقديم خدمات الإنترنت على متنها، وأداء غير مسبوق، وراحة فائقة للعملاء.

وتتسم الطائرة إيرباص "A220-300 " بنوافذها الكبيرة، وفي كل صف مقاعد مع ضوء طبيعى أكبر لكل مسافر، وتعمل الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا على تعزيز رفاهية الركاب.

وفي سياق متصل تتسلم مصر، مساء اليوم، ثالث طائرات شركة "مصر للطيران" من طراز إيرباص "A320Neo" حروف تسجيل SU-GFL قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا من إجمالى 8 طائرات من نفس الطراز تعاقدت على استلامهم الشركة الوطنية مصر للطيران.

ويقدم هذا الطراز مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت، وخاصية الـ"Live TV" التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها، لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، بسعة إجمالية 142 مقعدا، بواقع 16 مقعدا فى درجة رجال الأعمال، و126 مقعدا في الدرجة السياحية.