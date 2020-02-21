إصابة عدد من أفراد قوات الأمن العراقية بهجمات وسط بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، إصابة عدد من أفراد قوات الأمن بهجمات وسط العاصمة.

بغداد - سبوتنيك. وجاء في بيان القيادة "ما زالت قواتنا الأمنية قرب الحاجز باتجاه ساحة التحرير ببغداد تتعرض لهجمات بوسائل عنيفة متعددة أدت إلى جرح عدد من عناصر قوات حفظ القانون".

وأضافت القيادة، بأن "هناك مجاميع داخل المتظاهرين تستخدم بنادق الصيد وتستهدف بها القوات الأمنية والمتظاهرين السلميين على حد سواء، لخلط الأوراق والمواقف وتضليل الرأي العام".

هذا ودعت القيادة في وقت سابق "كافة المتظاهرين السلميين للعمل الجاد بهدف كشف هذه المجاميع والتعاون مع قواتنا الأمنية لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر، أنها لا تنصح بالتمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم في ساحة التحرير".

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وقتل ما لا يقل عن 500 شخص منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.