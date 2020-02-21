بوتين يبحث الوضع في إدلب مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، بأنه:

"تمت مناقشة المواضيع الحالية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وجرت مناقشات مفصلة حول الوضع في إدلب، وخاصة في ضوء المكالمة الهاتفية المقررة مساء اليوم، بين رئيسي روسيا وتركيا".

وأضاف بيسكوف: "كما أبلغ بوتين الحاضرين بنتيجة محادثته الهاتفية مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو. وجرى تبادل للآراء حول آفاق زيادة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية".

وحضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن، نائب رئيس مجلس الأمن ديمتري ميدفيديف، رئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، سكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، وزير الدفاع سيرغي شويغو، وزير الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الأمن الفدرالي ألكساندر بورتنيكوف والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لحماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.