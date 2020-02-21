وزارة الصحة الإماراتية تعلن تشخيص حالتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد، وهما حالتان من المخالطين للحالة التي تعود للمواطن الصيني التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وذكرت الوزارة في البيان المنشور على موقع وكالة الأنباء الرسمية، أن الحالتين تعودان لشخصين أحدهما من الجنسية الفلبينية (34 عاما) والآخر من بنغلاديش (39 عاما)، مؤكدة أن حالتهما الصحية مستقرة.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 11 حالة تم شفاء ثلاثة منها، بحسب ما هو معلن.

وأضافت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة.

وأكدت أنها تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

ونصحت الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.