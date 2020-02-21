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16:13 GMT21 فبراير/ شباط 2020
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    قوات من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر يخرجون من بنغازي لتعزيز القوات التي تتقدم إلى طرابلس في بنغازي

    القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تعلق على اجتماع حكماء وأعيان الشعب

    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
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    أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ترحيبها ببيان اجتماع حكماء وأعيان الشعب الليبي والنخب الوطنية الليبية الصادر، أمس الخميس، عن اجتماعهم العام في مدينة ترهونة.

    وجاء في بيان اجتماع حكماء وأعيان الشعب الليبي، التأكيد على الثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها وتمثل الروح الحقيقية للدولة ومطلبا لكل أبناء الشعب الليبي ومن أجله كانت ثورة الكرامة.

    وقال البيان إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية قدمت التضحيات الجسام بقوافل من الشهداء الأبرار وآلاف الجرحى والمصابين، وإمكانيات مادية ضخمة من أجل الحفاظ على هذه الثوابت وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبي.

    خليفة حفتر
    © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
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    من جانبها قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها "لا تزال تؤكد رفضها القاطع لأي معارضة أو مصادرة للإرادة الوطنية أو نكران حق الشعب الليبي في دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة ذات سيادة".

    وأعلنت القوات المسلحة جاهزيتها التامة لتنفيذ أوامرهم وتعليماتهم في محاربة الغزاة الأتراك وقطع دابر الإرهاب واجتثاثه من الأرض الليبية وفك وحل الميليشيات وجمع السلاح ومحاسبة من عرض الأمن القومي للخطر وتأمر على سلامة الوطن بالخيانة والعمالة والتعاون مع المخربين والغزاة والإرهابيين ودعمهم عسكرياً وسياسيا وإعلاميا.

    وحيت كل ممثلي الشعب الليبي على بيان اجتماعهم المبارك الذي شرفوا به مدينة المجد الوطني ترهونة نجدد لهم العهد والوعد بالمضي قدماً في تنفيذ مهامنا القتالية والأمنية حتى القضاء التام على كل المهددات الأمنية والعسكرية ودحر الاستعمار التركي وفرض القانون وهيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي حتى يصل الليبيين جميعا بدون استثناء أو إبعاد أو تهميش لصناديق الاقتراع لينتخبوا من يريدون ويقررون مصيرهم ومصير بلادهم بحرية وأمن وسلام.

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    الجيش الليبي, أخبار, ليبيا
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