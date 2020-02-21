نائب رئيس البرلمان اليمني يتهم إيران بتأزيم الوضع في بلاده

اتهم عبد العزيز جباري، نائب رئيس البرلمان اليمني، اليوم الجمعة، إيران بتأزيم الوضع في اليمن.

وقال جباري، في كلمته بندوة نظمتها السفارة اليمنية في الكونغرس الأمريكي، إن إيران ساهمت في تأزيم الوضع في اليمن من خلال دعم مليشيا الحوثي الانقلابية بالتدريب وتقديم الدعم اللوجيستي والإعلامي وإمدادهم بالسلاح، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت".

وأضاف أن "ما تقوم به مليشيا "الحوثي" المدعومة من إيران يهدد الأمن في المنطقة، لا سيما في مضيق باب المندب".

ودعا جباري الكونغرس الأمريكي إلى "إدانة انتهاكات مليشيا "الحوثي" الانقلابية والضغط على النظام الإيراني والمليشيا الانقلابية للرضوخ لعملية السلام وتفعيل القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة وأهمها قوانين حماية المدنيين أثناء الحرب وتجنب قصف المناطق المدنية والمأهولة".

وأوضح نائب رئيس البرلمان أن حكومة بلاده "حريصة على إنجاح الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن، والمضي قدما لحل الأزمة في اليمن، رغم إفشال مليشيا "الحوثي" الانقلابية المدعومة من إيران جميع جهود السلام واستمرارهم في تصعيد الوضع عسكريا والتنصل من تنفيذ التزاماتهم".