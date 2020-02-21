الكرملين: بوتين أكد لأردوغان ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا

أكد المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه العميق إزاء أعمال المجموعات المتطرفة في إدلب.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين:

"تركز الاهتمام على الوضع القائم في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وقد أعرب فلاديمير بوتين عن بالغ قلقه إزاء مواصلة الأعمال العدوانية من قبل المجموعات المتطرفة، وتم التركيز على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا".

كما أضاف البيان أن الرئيسين الروسي والتركي اتفقا على تنشيط المشاورات الحكومية بشأن الوضع في إدلب من أجل تحقيق خفض التصعيد، ووفق إطلاق النار، ووضع حد للمخاطر الإرهابية.

كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار الحوار خلا لقنوات العسكريين بشكل نشيط.

وكانت الرئاسة التركية أعلنت في بيان، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة وقف هجمات الجيش السوري في إدلب وإنهاء الأزمة الإنسانية هناك.

وأضاف البيان أن أردوغان أوضح خلال اتصاله مع بوتين أن الحل في إدلب يكمن في التطبيق الكامل لمذكرة سوتشي.

وأشار البيان إلى أن "أردوغان وبوتين قد أكدا التزامهما بكافة الاتفاقيات المبرمة حول إدلب".