سفير الصين في القاهرة يعلق على خلو مصر من "فيروس كورونا"

علق سفير الصين في القاهرة، لياو ليتشيانج، على إعلان سلبية الإصابة بفيروس كورونا في مصر.

وقال سفير الصين في القاهرة، إن "الإعلان عن سلبية الإصابة بفيروس كورونا في مصر يؤكد مدى كفاءة الإجراءات الطبية المتبعة لمواجهة الفيروس".

وأعرب السفير عن "شكر بلاده إلى مصر حكومة وشعبا والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، نظير الدعم المصري والمساعدات الطبية التي أرسلتها القاهرة إلى بكين".

وأشار إلى أن "هناك تعاون مستمر وشفاف مع الجهات المصرية المعنية منذ بداية ظهور فيروس كورونا".

وأعلن السفير عن استئناف رحلات مصر للطيران من القاهرة- بكين والعكس بداية من يوم 27 فبراير/ شباط الجاري". بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

وتابع قائلا "المرض لا يوجد له حدود جغرافية، موضحا أن بلاده تقاوم الفيروس، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وكل دول العالم".

كما أكد أن مدينة ووهان، التي انتشر فيها الفيروس، أصبحت تحت السيطرة، بسبب تحد أبناء الشعبي الصيني والرئيس الصيني نفسه، الذي تلقي رسائل دعم من أكثر من رؤساء 160 دولة لدعم بكين، مضيفا أنه حتى 18 فبراير الجاري شهد تعافي أكثر من 18 ألف شخص.

أعلنت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، في بيان مشترك، يوم الأربعاء، أن نتيجة التحليل للشخص الأجنبي الذي اعتُقد أنه حامل لفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية.