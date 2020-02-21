حاكم دبي يكرم طبيب القلب المصري مجدي يعقوب... فيديو

كرم حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طبيب القلب المصري، مجدي يعقوب، في الحفل الختامي لمبادرة "صناع الأمل"، الذي أقيم أمس الخميس، في إمارة دبي، وحضره 12 ألف شخص.

وقلّد الشيخ محمد بن راشد، مجدي يعقوب، وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، لقاء جهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية التي منحت على مدى أكثر من 50 عاماً الأمل والحياة للملايين من المرضى حول العالم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعلن حاكم دبي، رصد ريع الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل لصالح مشروع بناء مستشفى مجدي يعقوب الخيري لعلاج أمراض القلب في مصر، والذي سيعمل على توفير العلاج المجاني وإجراء أكثر من 12.000 عملية جراحية سنوياً لمرضى القلب في العالم العربي وتحديداً الأطفال الذين سيخصص المستشفى الجديد 70% من عملياته لهم دون مقابل.

محمد بن راشد آل مكتوم، يقلّد البروفيسور مجدي يعقوب وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني نظير مساعيه النبيلة في خدمة الإنسانية. #صناع_الأمل pic.twitter.com/4UYkLqGrd7 — صناع الأمل (@ArabHopeMakers) February 21, 2020

كما شهد الحفل تقديم مساهمات من عدد من رجال الأعمال والشركات في الإمارات لدعم إنشاء وتجهيز مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، فيما أعلن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تقديم مساهمة لدعم المستشفى تساوي إجمالي مساهمات رواد الأمل من رجال الأعمال، ليتم مضاعفة المبلغ الى 88 مليون درهم.

كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة ... ألف مبروك للفائزين .. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة ... صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد pic.twitter.com/ZBMpKwfAIF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 20, 2020

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "صنّاع الأمل هم أبطال حقيقيون للعطاء ورموز ملهمون للعمل الخيري والإنساني... يأخذون زمام المبادرة فيعم خيرهم غيرهم".

واعتبر أن "صنّاع الأمل الذين يعملون من أجل مجتمعهم وأوطانهم ينتجون حراكا مجتمعيا إيجابيا يدعم تحقيق التنمية واستعادة الثقة بالمستقبل في العالم العربي".

وأضاف: "تابعنا عشرات آلاف القصص الملهمة لصنّاع أمل عرب شكلوا منارات للأمل في مجتمعاتهم بتفاؤلهم وإيجابيتهم"، لافتا بالقول: "صناع الأمل أخلصوا في خدمة الناس دون انتظار مردود أو مقابل، فكانوا قدوة لغيرهم ونموذجاً لمن حولهم في كيفية تحويل التحديات إلى فرص".

وذكر: "هذا العام نخصص ريع الحفل الختامي لصناع الأمل لمشروع إنساني عربي يحيي القلوب ويقدم العلاج بالمجّان".