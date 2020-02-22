محافظ "المركزي السعودي" يتوقع زيادة النمو الاقتصادي للمملكة

صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أحمد الخليفي، اليوم السبت، بأن النمو الاقتصادي للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعا هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي.

وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين وانتشر في أنحاء العالم، على نحو كامل، بحسب رويترز.

وأعلن صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني أنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.9 بالمئة هذا العام ارتفاعا من نحو 0.4 بالمئة في 2019. لكن توقعات النمو الاقتصادي للمملكة في 2020 جرى تعديلها بالخفض من 2.2 بالمئة بفعل انخفاض إنتاج النفط.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، قد صرح في وقت سابق بأن المملكة العربية السعودية حققت إنجازات مهمة، فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف، خلال كلمته بمنتدى "دافوس" الاقتصادي: "ملتزمون بالاستعداد الكامل لرئاسة السعودية لقمة العشرين لهذا العام"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط سينعقد في الرياض في شهر أبريل/ نيسان المقبل، بحسب شبكة "العربية نت".