المنافذ الحدودية العراقية: سنوجه دعوة لوزير الصحة الإيراني لبحث مستجدات كورونا

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي، اليوم السبت، أنه سيتم توجيه دعوة لوزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، لزيارة بغداد للوقوف على آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وذلك على خلفية تفشي الفيروس في مدن إيرانية.

بغداد– سبوتنيك. وقال الوائلي في بيان، اليوم السبت إن "اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في العراق اتفقت في اجتماعها مع السفير الإيراني في العراق بتوجيه الدعوة لحضور وزير الصحة الإيراني للوقوف على آخر المستجدات الصحية واجراءاتهم المتخذة والمعنية بفيروس كورونا لتتمكن الجنة من اتخاذ قرارات لاحقة وفق المعطيات والمستجدات الصحية".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد اقترحت على الحكومة، وقف حركة تنقل الأفراد مع إيران، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في إيران.

وأعلنت الوزارة في بيان، يوم الخميس الماضي "استنادًا لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، ارتأت خلية الأزمة الخاصة لوزارتنا ما يلي، منع كافة الوافدين من جمهورية إيران الإسلامية من دخول الأراضي العراقية من كافة المنافذ وإلى إشعار آخر، عدا الوفود الدبلوماسية حيث يخضعون للفحص الطبي".

يذكر أن علي رضا وهاب، مساعد وزير الصحة الإيراني، أعلن، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء إيران إلى 18 مصابًا، ووفاة 4 منهم.

وغرد علي رضا وهاب، عبر "تويتر"، قائلًا: "حتى الآن تم إحصاء 18 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء إيران، 4 في العاصمة طهران، و12 في قم، و2 في رشت، 4 منهم لقوا حفتهم".

وفي السياق نفسه، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أن الحكومة عبأت كل طاقاتها لاحتواء فيروس "كورونا" الجديد، بإيعاز من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي أمر بتشكيل لجنة لمكافحة الفيروس والوقاية منه.