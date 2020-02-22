وزارة الاقتصاد اللبنانية تتخذ قرارا بتوقيف تصدير معدات الحماية الشخصية الطبية من الأمراض

أصدر وزير ​الاقتصاد اللبناني،​ ​راوول نعمة​، قرارا بمنع تصدير أجهزة أو معدات أو أدوات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الأمراض المعدية".

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية بيان الوزارة والتي قررت اتخاذ هذا الإجراء بسبب ارتفاع حركة تصدير هذه المعدات في الآونة الأخيرة وذلك جراء ازدياد الطلب الخارجي عليها.

وأشار البيان أن "من بين هذه المعدات، قفازات مطاطية مقاومة للثقوب، قفازات مطاطية مقاومة للأوزان الثقيلة، حذاء السلامة وغطاء الحذاء، بدلات جسم كاملة مضادة للمياه، كمامات الوجه أو أجهزة التنفس، غطاء واق للرأس مقاوم للماء، أثواب تستعمل مرة واحدة، أثواب العلاج الكيميائي، قناع واقي للوجه، أحذية السلامة المضادة للمياه، وأثواب بأكمام طويلة لكامل الجسم".

وأعلن وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، اليوم الجمعة، عن أول إصابة لمواطنة لبنانية بفيروس كورونا، مضيفا أنه تم الحجز عليها في مستشفى رفيق الحريري الدولي ببيروت.