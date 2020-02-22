محكمة مصرية تبرئ علاء وجمال مبارك من قضية "التلاعب بالبورصة"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، ببراة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أصدرت اليوم السبت، حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحي حسين، في القضية المعروفة إعلامياً بالتلاعب بالبورصة، وقضت ببراءة أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني".

يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.

يتبع...