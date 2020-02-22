المتظاهرون العراقيون يستعدون لرفع وتيرة احتجاجاتهم يوم 25 فبراير الجاري

وتصدر وسم (هاشتاغ) "#راجعيلكم_بمليونية" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بهدف الدعوة للتظاهرة المقررة، ليصل إلى قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على الموقع.
#راجعيلكم_بمليونية_25_شباط pic.twitter.com/KJ8ZPXHO79— ابو كرار البصري (@1zC7jx4YTuHm04P) February 22, 2020
وتفاعل عدد كبير من الناشطين مع الدعوة يوم 25 من الشهر الجاري، فيما تحدث آخرون عن عزمهم التوجه من محافظاتهم الجنوبية إلى بغداد.
#راجعيلكم_بمليونية_25_شباط— Iraqi Revolution (@AhmedWa26997221) February 22, 2020
انا لا اعيش في العراق ولكن العراق يعيش فيني.#I_LOVE_YOU_IARQ pic.twitter.com/UzeXdrY5db
ويكتنف الغموض سيناريوهات المشهد السياسي المقبل في العراق، نظرا لتشابك المشهد الداخلي والخارجي وتعدد الرؤى والمصالح الإقليمية والدولية.
أسودنا الشجعان #راجعيلكم_بمليونية #راجعيلكم_بمليونية_25_شباط pic.twitter.com/eCYwmYlzZk— ZahraA🦋 (@zahraa39294123) February 21, 2020
وبعد شهور من الاحتجاجات والاضطرابات السياسية، كلف الرئيس العراقي، برهم صالح مطلع الشهر الجاري، وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة.
#راجعيلكم_بمليونية_25_شباط pic.twitter.com/2SeFtqrEOK— العراق الجريح (@skiJctcQmL2FavM) February 22, 2020
وتواجه مفاوضات تشكيل البرلمان لحكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، تعثرا كبيرا، فيما أسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى عن مقتل المئات وإصابة أكثر من 20 ألف شخص، بحسب الإحصاءات الحقوقية والرسمية.
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