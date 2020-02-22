المتظاهرون العراقيون يستعدون لرفع وتيرة احتجاجاتهم يوم 25 فبراير الجاري

يستعد المتظاهرون العراقيون رفع وتيرة احتجاجاتهم، والدعوة لمسيرة احتجاج مليونية يوم 25 فبراير/ شباط الجاري، عن طريق إطلاق هاشتاغ " #راجعيلكم_بمليونية".

وتصدر وسم (هاشتاغ) "#راجعيلكم_بمليونية" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بهدف الدعوة للتظاهرة المقررة، ليصل إلى قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على الموقع.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين مع الدعوة يوم 25 من الشهر الجاري، فيما تحدث آخرون عن عزمهم التوجه من محافظاتهم الجنوبية إلى بغداد.

ويكتنف الغموض سيناريوهات المشهد السياسي المقبل في العراق، نظرا لتشابك المشهد الداخلي والخارجي وتعدد الرؤى والمصالح الإقليمية والدولية.

وبعد شهور من الاحتجاجات والاضطرابات السياسية، كلف الرئيس العراقي، برهم صالح مطلع الشهر الجاري، وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة.

وتواجه مفاوضات تشكيل البرلمان لحكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، تعثرا كبيرا، فيما أسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى عن مقتل المئات وإصابة أكثر من 20 ألف شخص، بحسب الإحصاءات الحقوقية والرسمية.