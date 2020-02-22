إصابة فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية بزعم محاولته تنفيذ طعن في القدس

أصيب شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى، قبل ظهر اليوم السبت، بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن.

القدس - سبوتنيك . وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب: "محاولة طعن إرهابية في البلدة القديمة في مدينة القدس، وتم تحييد المنفذ".

وقال شاهد عيان لمراسل وكالة سبوتنيك إن "قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب لعدم انصياعه لأمر التوقف للتفتيش، بعد أن اشتبهت به ما أدى إلى إصابته بجروح".

ومن جهتها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أنه "جار المتابعة للحصول على معلومات مؤكدة حوال الحالة الصحية للمواطن".