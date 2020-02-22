رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان: بعيدا عن السياسة يجب وقف الرحلات من وإلى إيران

قال رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، اليوم السبت، إنه يجب اتخاذ إجراءات احترازية بحق المسافرين القادمين من بلدان فيها كورونا مثل الصين وكوريا وإيران وغيرها من البلدان.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" أضاف عراجي: "دعينا إلى اجتماع بحضور وزير الصحة والنواب في لجنة الصحة وغير لجنة الصحة لأن هذا الموضوع يهم كل النواب والمجتمع والنقابات الطبية، لأخذ توصيات حول الإجراءات التي سنتخذها في حال انتشر الوباء، بما في ذلك تحضير المستشفيات وغرف العزل في كل المناطق لتكون مجهزة لاستقبال الحالات".

وحول اختفاء الكمامات الطبية من الصيدليات في لبنان قال عراجي:" قبل أن يظهر فيروس كورونا في لبنان تم تصدير الكمامات لبعض الدول، ووزارة الاقتصاد أخذت قرار بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع تصدير أي كمامات إلى الخارج".

وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية بتوجيهات من منظمة الصحة العالمية وكل التعليمات التي تأتي من المنظمة تتقيد بها الوزارة.

وعن إمكانية توقيف الرحلات الجوية من وإلى إيران يقول عراجي: "بعيداً عن السياسة، من الناحية الطبية من المفترض توقيف السفر من وإلى إيران لوقت معين، وهذا الموقف طبي وليس سياسي، حتى العراق أقفل المجال الجوي، وهي إجراءات إحترازية وطبية لمنع انتقال المرض إلينا".

وشدد النائب اللبناني أنه يجب بذل جهد عالمي لوضع إجراءات إحترازية قوية تطبق على كل الدول للحد من انتشار كورونا.

وكان قد أعلن وزير الصحة اللبنانية حمد حسن في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان لسيدة وصلت إلى لبنان قادمة من إيران.

وأكد الوزير أنه لن يتم أخذ أي إجراء بوقف الرحلات إلّا بعد التشاور مع رئيس الحكومة حسان دياب واللجنة الوطنية المكلفة، معتبراً أن هذا "التدبير سابق لأوانه وقد يكون له تبعات هلعيّة أو إحترازيّة، وهذا الموضوع نتابعه ونبني على الشيء مقتضاه".