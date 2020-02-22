دفاعات "أنصار الله" الجوية تتصدى لطائرات سعودية وإماراتية شرق صنعاء

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "انصار الله"، أن الدفاعات الجوية واللجان الشعبية، تصدت اليوم السبت، لتشكيل قتالي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية شرق محافظة صنعاء.

وقال العميد يحيى سريع في تغريدة عبر "تويتر" اليوم السبت: "الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي معادي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية بعدد من صواريخ فاطر-1 في سماء مديرية نهم" شرق محافظة صنعاء".

وأضاف العميد سريع أن الدفاعات الجوية "أجبرت الطائرات المعادية على مغادرة الأجواء قبل تنفيذها أي مهام عدائية في نهم".

الدفاعات الجويه تتمكن بفضل الله من التصدى لتشكيل قتالي معادي يتكون من طائرات حربية سعودية واماراتيه بعدد من صواريخ فاطر-1 في سماء مديرية نهم وتم إجبارها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذها اي مهام عدائية. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 22, 2020

وكانت الدفاعات الجوية لجماعة "أنصار الله" قد أسقطت، مساء الجمعة 14 فبراير/شباط 2020، طائرة حربية من نوع تورنيدو تابعة للقوات الجوية السعودية في سماء محافظة الجوف.

وأوضح ناطق أنه تم إسقاط الطائرة "بصاروخ أرض جو متطور ويمتلك تكنولوجيا حديثة"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن الصاروخ، مشددا على أن "سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو أن يحسب ألف حساب لذلك".