الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل فلسطيني بالرصاص

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في محيط المسجد الأقصى بالقدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب في وقت سابق: "محاولة طعن إرهابية في البلدة القديمة في مدينة القدس، وتم تحييد المنفذ".

وقال شاهد عيان لمراسل وكالة سبوتنيك إن "قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب لعدم انصياعه لأمر التوقف للتفتيش، بعد أن اشتبهت به ما أدى إلى إصابته بجروح".

חשד לניסיון פיגוע בירושלים: מפגע ניסה לדקור שוטרים - וחוסל • @Yossi_eli עם כל הפרטים >> https://t.co/7xPzOjmqbA pic.twitter.com/YHHY3bkicS — חדשות 13 (@newsisrael13) February 22, 2020

ومن جهتها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان قبل الإعلان عن وفاة الشاب أنه "جار المتابعة للحصول على معلومات مؤكدة حوال الحالة الصحية للمواطن".