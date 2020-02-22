أول تعليق من علاء مبارك على براءته في قضية التلاعب بالبورصة

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، على براءته في قضية التلاعب بالبورصة.

ونشر علاء مبارك تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، السبت، قال من خلالها "الحمد والشكر لله".

ووجه نجل الرئيس المصري الأسبق الشكر للأستاذ فريد الديب المحامي، على "المجهود الكبير الذي بذله مع أسرة مبارك، منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2011".

وأكد علاء مبارك أن "فريد الديب تعرض لتهديدات ومضايقات كثيرة، إلا أنه ظل واقفا يدافع عن الأسرة".

الحمد والشكر لله ، نتوجه بالشكر للاستاذ فريد الديب المحامى القدير على المجهود الكبير الذى بذله مع الأسرة منذ ٢٠١١ بالرغم من كم التهديدات والمضايقات التى تعرض لها الا انه ظل واقفا بجانبنا يدافع عن الأسرة . شكراً أستاذ فريد — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 22, 2020

وقال علاء مبارك:

الحمد والشكر لله، نتوجه بالشكر للاستاذ فريد الديب المحامى القدير على المجهود الكبير الذى بذله مع الأسرة منذ ٢٠١١ بالرغم من كم التهديدات والمضايقات التي تعرض لها إلا أنه ظل واقفا بجانبنا يدافع عن الأسرة. شكراً أستاذ فريد.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، صباح اليوم السبت، ببراءة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب بالبورصة".