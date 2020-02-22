زعيم المتمردين السابق بجنوب السودان يؤدي اليوم اليمين نائبا أولا لرئيس البلاد

يؤدي ريك مشار زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان، اليوم السبت، اليمين أمام الرئيس سلفا كير نائبا أولا له بعد اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة، في خطوة من شأنها إنهاء القتال المستمر في البلاد منذ سنوات.

وأجل كير ومشار أكثر من مرة موعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق سلام وقعاه عام 2018. وأودت الحرب الأهلية بحياة 400 ألف شخص وتسببت في أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. وفقا لـ "رويترز".

والتقى الرجلان يوم الخميس وأعلنا أنهما بصدد تشكيل حكومة وحل المشكلات العالقة، ومنها توحيد الجيش، في غضون الأيام المقبلة. وعين كير أمس الجمعة مشار نائبا أولا له ومن المتوقع أن يدلي باليمين اليوم الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي (1100) بتوقيت جرينتش.