البرهان يؤكد أهمية الوصول إلى توافق وطني يشمل كل السودانيين

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أهمية الوصول إلى توافق وطني يشمل كل السودانيين ويحقق السلام والاستقرار في البلاد.

وقال البرهان، لدى لقائه في جوبا وفدا مفاوضا من الحكومة الانتقالية وأعضاء من قوى الحرية والتغيير: "إننا مدنيون وعسكريون نريد أن نتراضى حتي نصل إلى اتفاق سلام يؤسس لتوافق يزيل كل مظالم الماضي ويعبر بالمرحلة الانتقالية الى بر الأمان، وإن هدفنا وهمنا جميعا هو بناء الوطن"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) February 22, 2020

في غضون ذلك، هنأ البرهان قادة دولة جنوب السودان على "تحقيق التوافق الوطني والوصول إلى السلام عبر الإرادة الوطنية الصادقة والتنازلات التي قدمتها الأطراف الجنوبية حكومة ومعارضة من أجل السلام"، مؤكدا أن السودان سيستفيد من تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان.