مقاتلات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية وتنفذ طيرانا دائريا

اخترقت طائرات إسرائيلية، اليوم السبت، الأجواء اللبنانية ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق عاليه الشوف وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه وبين منطقتي شكا والجنوب وصولا إلى مناطق الشمال بحسب بيان لقيادة الجيش اللبناني.

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت بيانا جاء فيه أن:

"ست طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق عاليه الشوف وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه وبين منطقتي شكا والجنوب وصولا إلى مناطق الشمال حتى بلدة عدلون وغادرت جميعها الأجواء باتجاه الأراضي المحتل"، وفقا لما ذكرته وكالة "سانا".

وبحسب الوكالة، كانت أربع مقاتلات حربية إسرائيلية وزورق حربي خرقت أمس الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.