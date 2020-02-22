"المدرعات تتحول إلى رماد".. مشاهد لسلاح الجو السوري أثناء إحباط هجوم الأمس.. صور وفيديو

أحبط الجيش السوري، أمس الجمعة، هجوما إرهابيا معاكسا نفذته المجموعات الإرهابية على وحدات الجيش السوري المتقمة في بلدة النيرب غرب مدينة سراقب شرقي محافظة إدلب السورية.

ونفذ سلاح الجو السوري ضربات دقيقة دمر من خلالها آليات ومدرعات المجموعات الإرهابية، واستهدف نقاط تجمعها، ما تسبب بفشل الهجوم.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" والتي نشرت مشاهد وصور عن عمليات الجيش، فقد أوقع الجيش السوري "عشرات القتلى في صفوف الإرهابيين ودمرت آلياتهم ومدرعاتهم".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح أمس الجمعة، أن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش التركي، في إدلب السورية، أسفرت عن تحييد عشرات الجنود السوريين وتدمير عدد من المركبات.

ونفت وكالة الأنباء السورية "سانا" ما ورد عن الرئيس التركي بتصريح عن مراسلها قال فيه:"كل ما تروجه وسائل إعلام النظام التركي عن تدمير دبابات سورية أو وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش العربي السوري هي مجرد ادعاءات بعيدة عن الواقع تهدف إلى التغطية على فشل الهجوم الإرهابي على محور النيرب المدعوم من نقاط الاحتلال التركية".